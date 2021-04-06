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Haberler Ekonomi Tüketici fiyatları yüzde 1,08 arttı

Tüketici fiyatları yüzde 1,08 arttı

Tüketici fiyatları yüzde 1,08 arttı

6.4.2021

TÜKETİCİ Fiyat Endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 1,08, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,13 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31,2 oldu. TÜİK verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı. Martta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim oldu. En az artış yüzde 0,54 ile ev eşyasında görüldü. Martta fiyatı en fazla artan ürün karnabahar, en çok düşen ise kabak oldu.
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