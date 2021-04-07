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Haberler Ekonomi Aydın’a 98 milyon liralık üç yatırım

Aydın’a 98 milyon liralık üç yatırım

Aydın’a 98 milyon liralık üç yatırım

7.4.2021

DEVLET Su İşleri (DSİ) tarafından Aydın'da yapılacak, toplam keşif bedelleri 98 milyon lira olan üç ayrı yatırımın ihalesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından onaylandı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli tarafından izinler onaylandı. Koçarlı Bağarası sulaması 2. kısım malzeme alımı keşif bedeli 70 milyon TL, Nazilli Mergen Çayı yukarı havza ıslahı bedeli 9 milyon TL ve Karacasu Güzelköy-Çamköy YÜS sulaması bedeli 9 milyon TL olacak şekilde yakın dönemde ihalelere çıkılacaktır" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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