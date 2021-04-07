MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki kaçak yapıların yıkımı, belediye ekiplerince sürdürülüyor. Bu kapsamda, Güvercinlik Mahallesi'nde hazine arazisi içinde bulunan ve yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız 2 katlı bir binanın yıkım işlemi tamamlandı. Ayrıca Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir villanın ise kaçak eklentilerinde yıkım çalışması başlatıldı.
ADEM ÜLKER
Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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