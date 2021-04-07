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Haberler Ekonomi Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor

Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor

Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor

7.4.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki kaçak yapıların yıkımı, belediye ekiplerince sürdürülüyor. Bu kapsamda, Güvercinlik Mahallesi'nde hazine arazisi içinde bulunan ve yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız 2 katlı bir binanın yıkım işlemi tamamlandı. Ayrıca Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir villanın ise kaçak eklentilerinde yıkım çalışması başlatıldı.

ADEM ÜLKER

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