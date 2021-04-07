Bodrum’da kaçak yapılar yıkılıyor

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki kaçak yapıların yıkımı, belediye ekiplerince sürdürülüyor. Bu kapsamda, Güvercinlik Mahallesi'nde hazine arazisi içinde bulunan ve yapı kayıt belgesi iptal edilen kaçak ve ruhsatsız 2 katlı bir binanın yıkım işlemi tamamlandı. Ayrıca Küçükbük Mahallesi'nde bulunan bir villanın ise kaçak eklentilerinde yıkım çalışması başlatıldı.

ADEM ÜLKER