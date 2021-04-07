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Haberler Ekonomi Deve sevgisi Gaziyi saraç yaptı

Deve sevgisi Gaziyi saraç yaptı

’da gazisi Mehmet Gökçe, devesi için koşum ve eğer takımı yapan saraç ustası bulamayınca kendi imkânları ile mesleği öğrendi.

Deve sevgisi Gaziyi saraç yaptı

7.4.2021

Buldanlı Güneydoğu gazisi 42 yaşındaki Mehmet Gökçe'nin deve sevgisi kendisini meslek sahibi yaptı. Deve güreşlerine meraklı olan ve kendisi de bir dönem deve besleyen Gökçe, yörede saraç ustası kalmayınca deve koşum takımı ve süsler yapmaya başladı. Yanında çıraklık yapacak bir usta olmayınca gözlemleri ile kendi kendine mesleğini ilerleten Gökçe, Buldan'da evinin altında açtığı 10 metrekarelik dükkanında şimdi bölgedeki deve sahiplerine hizmet veriyor.

TAMAMI EL İŞİ
Güneydoğu'da iki parmağını kaybeden ve bölgede Gazi Mehmet olarak bilinen Gökçe develer için ağızlık, çul, kolon, karın bağları, boyunluk, muskalık, yular, zincir atma yuvaları ve süsler yapıyor. Gökçe'nin tamamen el işi ürünleri bölgedeki devecilerin ilgisini çekiyor.

Sebahattin ALP

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