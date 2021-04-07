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Haberler Ekonomi Dicle Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak

38 Öğretim Üyesi alacak

38 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihleri ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

Dicle Üniversitesi 38 Öğretim Üyesi alacak

07.04.2021, 11:17

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Dicle Üniversitesi, üniversite bünyesinde istihdam edilemek üzere 38 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda, "Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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