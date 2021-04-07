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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alıyor!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'ne kura ile hayvan bakıcısı ile hasta ve yaşlı bakımı elemanı alınacak.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alıyor!

07.04.2021, 11:14

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kura ile hayvan bakıcısı ile hasta ve yaşlı bakımı elemanı alınacak

Başvuru yapmak isteyenler, İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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