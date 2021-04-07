İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sürekli işçi alıyor!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü işçi alımı ilanı yayınlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, kura ile hayvan bakıcısı ile hasta ve yaşlı bakımı elemanı alınacak



Başvuru yapmak isteyenler, İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.