İzmir’de pideye zam yok

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı belirlendi. Buna göre bu sene İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl 300 gram pide 3 TL'den satılmıştı. Pideye zam yapılmadığı fakat gramajının 50 gram düşürüldüğü görüldü. İstanbul'da ise 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Geçen yıl 350 gram sade pide 3 liraya, 350 gram yumurtalı susamlı pide ise 3.5 liraya satılmıştı.