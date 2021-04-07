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Haberler Ekonomi İzmir’de pideye zam yok

’de pideye zam yok

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte pide fiyatları merak edilmeye başlandı. 'de satılacak 250 gram ramazan pidesinin fiyatı da belli oldu. İşte 2021 İzmir Ramazan pidesi fiyatı...

İzmir’de pideye zam yok

7.4.2021

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı belirlendi. Buna göre bu sene İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Tek tip satılacak Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan'dan itibaren geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl 300 gram pide 3 TL'den satılmıştı. Pideye zam yapılmadığı fakat gramajının 50 gram düşürüldüğü görüldü. İstanbul'da ise 365 gram sade pide 4 liradan, aynı gramajlı yumurtalı ve susamlı pide ise 5 liradan satılacak. Geçen yıl 350 gram sade pide 3 liraya, 350 gram yumurtalı susamlı pide ise 3.5 liraya satılmıştı.

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