Karabağlar’da ikinci abone merkezi açıldı

İZMİR Doğalgaz, Karabağlar'da ikinci, İzmir genelinde ise 17'nci abone merkezini açtı. İzmir Doğalgaz, pandemi döneminde de büyümeye devam ediyor. İzmir Doğalgaz'ın Karabağlar'daki yeni şubesi Refet Bele Mahallesi Eski İzmir Caddesi No: 310-312/A adresinde hizmet vermeye başladı. Hafta içi açık olan abone merkezinde; abonelik, fatura ve taksit ödemeleri, gaz açma ve kapama işlemleri yapılabilecek.

TÜM KENTE HİZMET VERECEK

İzmir Doğal Gaz'dan yapılan açıklamada, "İzmirlilerin her bölgeden artan doğalgaz taleplerini karşılamak üzere altyapı yatırımlarına hız verilirken, sonrasında verilen hizmetler için de üst yapı güçlendirilmeye devam ediliyor. Çiğli'den sonra Buca ve Karabağlar'da ikinci abone merkezlerimiz açıldı. Yeni şube açılışları sürecek" denildi. Yeni merkezin Karabağlar'la birlikte ilçe ayrımı yapılmaksızın bütün İzmir'e hizmet vereceği belirtildi.