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Haberler Ekonomi Kundaklanan park yenileniyor

Kundaklanan park yenileniyor

Kundaklanan park yenileniyor

7.4.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde alevlere teslim olan parkta tadilat ve yenileme çalışması başlatıldı. Orta Mahalle 209 Sokak'ta bulunan Maksut Doğan Parkı'ndaki oyuncak parkuru kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verilmişti. Yangın sonrası temizlik çalışmalarının ardından parktaki oyun gurubunun yenileneceği öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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