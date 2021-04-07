Mobilyanın nabzı MODEKO’da atıyor

TÜRKİYE mobilya sektörüne ve İzmir ekonomisine önemli katma değer sağlayan MODEKO 2021 32. Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı İzmir'de açıldı. Fuar İzmir'deki açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi sürecindeki ilk fiziki fuarın açıldığına dikkat çekerek, organizasyona Orta Doğu, Balkanlar, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri dahil pek çok ülkeden profesyonel ziyaretçi ve alım heyetinin geleceğini belirtti. PANDEMİYE rağmen 32. kez MODEKO'yu açtıklarına dikkat çeken Efor Fuarcılık Genel Müdürü Nuray Eyigele İşleyen de, "Tüm katılımcılar şartlarını zorlayarak fuarımızda yer aldılar. 2020'de biz fuarı yaptık ve hemen pandemi süreci başladı, kapattık. Bu sene de başlıyoruz" dedi.

MODEKO'nun açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye

Başkanı Erhan Kılıç, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Efor Fuarcılık Genel

Müdürü Nuray Eyigele İşleyen, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, sektör ile ilgili odaların başkan

ve temsilcileri, sektör profesyonelleri ile yurt dışından fuara gelen satın almacılar katıldı.

9 NİSAN'A KADAR AÇIK

UZUN bir aradan sonra ilk kez bir fuarın yüz yüze, yani fiziksel katılımlı olarak gerçekleştirildiğini belirten Genel Müdür İşleyen, "MODEKO'nun önceliği sağlık ve güven. Türkiye mobilya endüstrisinin motivasyon kaynağı, MODEKO 2021 olacak" diye konuştu. Fuar, 9 Nisan 2021 Cuma günü akşamına kadar, Fuar İzmir'deki A ve B hollerinde, saat 10.00-19.00 arasında ziyaret edilebilecek. "Güvenli Alan Belgesi olan bir alanda organizasyonu düzenlediklerini belirten Genel Müdür İşleyen, "MODEKO 2021'e sektörün prestijli 300 kadar firması katılacak. Prestijli markalar organizasyonda yer almak için tüm şartlarını zorladı. Biz ve katılımcılarımız, bu organizasyonda kar gözetmeksizin özverili bir çalışma ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.



ORGANİZASYON SEKTÖRE MORAL VERDİ

MODEKO 2021'e yabancı alım heyetlerinin katılacağını belirten Efor Fuarcılık Genel Müdürü İşleyen, Ortadoğu ülkelerinden Lübnan, Katar, Umman, Irak, Suriye, Dubai, Filistin Libya ve Sudan'dan alım heyetlerinin geleceğini açıkladı. Balkanlardan Sırbistan, Kosova, Bosna Hersek, Arnavutluk ile Rusya ve Türk Cumhuriyetleri dahil bir çok ülkeden ziyaretçi ve alım heyetlerinin fuarda olacağını anlatan İşleyen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fuarın başarılı geçeceğinden eminiz. Binlerce çalışanı ile ailesinin iş ve ekmek kapısı olan üreticilerimizin bu motivasyona ihtiyacı var. Katılımcılarımız kentlerinin ekonomisine de katkı sağlamış olacaklar. Salgın nedeniyle bir yıldır hizmet veremeyen stantçılar, cateringçiler, çiçekçiler, temizlik işleri yapanlar, ajanslar, ulaşım ve konaklama sektörü için bu organizasyon can suyu olacak. Bunun farkındalığıyla İzmir'in kanaat önderleri her türlü çalışmamızda bize destek oluyorlar."



300'E YAKIN MARKA KATILIYOR

SEKTÖRÜN en prestijli 300'e yakın markasının yer aldığı MODEKO 2021 Fuarı'na yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi. Aydın, Manisa, Muğla, Antalya, Adana ve Ankara başta olmak üzere çevre il ve bölgelerden de mobilya ihtiyacını karşılayacakların fuara katılması bekleniyor. Öte yandan fuarda, sosyal mesafe düzenlemesi, yoğunluk kontrolü, HES uygulaması, hijyen malzemeleri dağıtımı, maske temini, giriş güvenliği gibi tüm sağlık önlemleri alındı.

Tolga TEKİN