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Haberler Ekonomi Tarımsal destekleri 24 milyara çıkardık

Tarımsal destekleri 24 milyara çıkardık

Tarımsal destekleri 24 milyara çıkardık

7.4.2021

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 12. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarının açılışında yaptığı konuşmada, "Son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardık. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyoruz ve bunu da müdahale kurumlarımızı zarar ettirmeden yapıyoruz" dedi.

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