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Haberler Ekonomi Torbalı’daki Mobilya OSB’de sona gelindi

’daki Mobilya OSB’de sona gelindi

Torbalı’daki Mobilya OSB’de sona gelindi

7.4.2021

TORBALI Organize Sanayi Bölgesi'nin hemen yanıbaşında bulunan Hazine'ye ait arazide kurulacak, Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'nde sona yaklaşıldı. 31 Mart 2021 tarihinde Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nün ilgili kurumlara yazı yazarak gerekli işlemlerin yapılmasını istediğini belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Çalışmalarda son safhaya geldik. Artık mutlu sona çok yakınız. İzmir'in ihracat rekorları kıran marka haline gelmiş mobilya sektörü, içinde üretim tesislerinin olduğu, showroomların bulunduğu, Mobilya Meslek Yüksekokulu'nu bünyesinde barındıran, sosyal tesisleriyle yeni bir OSB'ye kavuşuyor." dedi.

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