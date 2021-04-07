Yapay zekada hedef 50 bin gence istihdam

SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4'üncü Sanayi Devrimi ve onun yapay zeka gibi bileşenlerini bir sıçrama tahtası olarak gördüklerini belirterek, "Köklü bir planla gençlerimizi yapay zekanın ihtiyaç duyduğu ve ortaya çıkaracağı yeni sektörlere yönlendirmeyi istiyoruz" diye konuştu. Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Yapay Zeka Stratejisinin Oluşturulması Oturumunda konuşan Varank, "Yapay zeka sektörünün gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki payının en az yüzde 5 olmasını, sektörde istihdamın 50 bine ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

BETÜL USTA