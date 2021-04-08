Avrupa Birliği AB Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin 22 Danışman Personel Alım İlanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Avrupa Birliği (AB) Hibesi ile Yürütülecek Proje İçin 22 Danışman Personel alımı yapılacak.

Bakanlıktan tarafından verilen ilanda " Türkiye'deki mülteciler için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Mali Yardım Programı (Facility for Refugees in Turkey - FRIT II) altında, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan IPA 2020/417-895 sayılı Doğrudan Hibe Sözleşmesi ile "En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Artırılması Projesi" uygulanacaktır. Projenin Teknik Destek Ekibinde görevlendirilmek üzere, proje süresince tam zamanlı 22 (yirmi iki) danışman personelden hizmet alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.