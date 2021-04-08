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Haberler Ekonomi Enerji sanayicilerinden gençlere özel platform

Enerji sanayicilerinden gençlere özel platform

Enerji sanayicilerinden gençlere özel platform

8.4.2021

TÜRKİYE'DEKİ enerji ekipmanı üreticilerini çatısı altında toplayan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), mühendislik öğrencilerinin yenilenebilir ve temiz enerjide farkındalığını artırmak amacıyla "ENSİA Genç" platformunu kurdu. ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, "Bu konuyu dernek olarak çok önemsiyoruz. Ege, Yaşar, Celal Bayar ve İzmir Ekonomi üniversitelerindeki yeşil yaka adayı ve girişimci mühendislik öğrencilerine odaklandık" dedi.
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