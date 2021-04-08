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Haberler Ekonomi HSK engelli sürekli işçi alım ilanı yayımladı

HSK engelli sürekli işçi alım ilanı yayımladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) işçi alım ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. HSK engelli sürekli işçi alımı yapacak.

HSK engelli sürekli işçi alım ilanı yayımladı

08.04.2021, 11:19

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK işçi alım ilanı Resmi Gazete'nin 8 Nisan tarihli sayısında yayımlandı. HSK engelli sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 12.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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