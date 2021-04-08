HSK engelli sürekli işçi alım ilanı yayımladı

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu HSK işçi alım ilanı Resmi Gazete'nin 8 Nisan tarihli sayısında yayımlandı. HSK engelli sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 12.04.2021-16.04.2021 tarihleri arasında İŞKUR Ankara İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.