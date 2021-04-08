Koçarlı projelerine bakanlık desteği

AYDIN Koçarlı'ya daha fazla yatırım ve hizmet kazandırmak için Ankara'ya çıkarma yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın milletvekilleri ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. Soylu, kendisini ziyaret eden Kaplan'ın Koçarlı Cumhuriyet Meydanı ve Çakırbeyli Demokrasi Meydanı projelerine destek sözü verdi.

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