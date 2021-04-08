Manisa’da ilk eriklerin kilosu 100 lira

MANİSA'DA bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte portakal ve elmanın yerini erik, badem ve çilek almaya başladı. Manisa'ya Mersin'den gelen erikler ve bademler tezgahları süslerken, ilk eriklerin kilosu 100 liradan satılıyor. İçinde 9 adet erik bulunan 80-90 gramlık paketler satışa sunuldu. Bademlerin kilosu ise 25 lira. Öte yandan, İzmir Ödemiş'teki erik üreticileri ise kar ve dondan dolayı çiçeklenen ağaçların zarar gördüğünü belirtti. Üreticiler, bölgede bu yıl rekoltenin düşük olabileceğini ifade etti.

CÜNEYT HASÇELİK