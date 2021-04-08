Mugla’da 50 milyar dolarlık mavi safir var

MUĞLA'NIN Yatağan ilçesindeki "Mavi safir" (korundum minerali türü) taşı ocağında incelemelerde bulunan DEÜ İMYO Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Hatipoğlu, "Hammadde değeri yaklaşık olarak 50 milyar doları bulan süs taşı potansiyeli şu an yerin altında çıkartılmayı bekliyor" dedi. Aynı zamanda mücevher uzmanı olan Prof. Dr. Hatipoğlu, "Yatağan, Milas ve biraz da Kavaklıdere tarafında bu yataklar var. Yaklaşık 300-500 ton çıkabilecek bir safir oluşumundan söz edilebilir" diye konuştu. Yaptıkları keşif sırasında safire rastladıklarını belirten Sedat Kocagülle de, "Böyle ciddi bir konuda bu kadar geç kalınması bizim için ciddi bir kayıp aslında. Bu taşları bularak kesmeye başladık. Safir taşının ekonomik boyutu karatı 20 dolar ile bin dolar arasında değişir. Önemli olan bu taşın Türkiye'de olmasıdır" açıklamasını yaptı.

ADEM ÜLKER