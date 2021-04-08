Sultanhisar çileğinde hasat zamanı geldi

Aydın'ın çileğiyle meşhur olan Sultanhisar ilçesinin Kaymakamı Furkan Alpay, ilçedeki çilek üreticilerini tarlada ziyaret etti. Hasada başlayan üreticiler ile sohbet eden Alpay, "Çilek üretiminde marka olan ilçemizin üreten çiftçilerini ve emekçi tarım işçilerini ziyaret ederek bereketli bir sezon geçirilmesi adına temennilerimizi ilettik. Üreten çiftçilerimiz ve emekçilerimiz iyi ki varlar" diye konuştu.