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Haberler Ekonomi Sultanhisar çileğinde hasat zamanı geldi

çileğinde hasat zamanı geldi

Sultanhisar çileğinde hasat zamanı geldi

8.4.2021

Aydın'ın çileğiyle meşhur olan Sultanhisar ilçesinin Kaymakamı Furkan Alpay, ilçedeki çilek üreticilerini tarlada ziyaret etti. Hasada başlayan üreticiler ile sohbet eden Alpay, "Çilek üretiminde marka olan ilçemizin üreten çiftçilerini ve emekçi tarım işçilerini ziyaret ederek bereketli bir sezon geçirilmesi adına temennilerimizi ilettik. Üreten çiftçilerimiz ve emekçilerimiz iyi ki varlar" diye konuştu.

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