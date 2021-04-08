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Haberler Ekonomi TİKA’dan Lübnan’a Süt Ürünleri İmalathanesi

’dan ’a Süt Ürünleri İmalathanesi

TİKA’dan Lübnan’a Süt Ürünleri İmalathanesi

8.4.2021

TÜRK İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Lübnan Kuzeyli İşçi Kadınlar Birliği, Lübnan'ın Halba kentinde süt ürünleri imalathanesi kurulumu projesi gerçekleştirdi. Proje ile bölgedeki üretimin ve ekonominin canlandırılmasına ve yüksek işsizlik oranlarının azaltılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.
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