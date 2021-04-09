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Haberler Ekonomi Belediye kiracısına yüzde 50 indirim

Belediye kiracısına yüzde 50 indirim

Belediye kiracısına yüzde 50 indirim

9.4.2021

TÜRKİYE Kovid 19 ile mücadele sürecini başarı ile sürdürürken, yerel yönetimler de çeşitli uygulamalarla esnaf ve vatandaşı destekleyerek bu mücadeleye omuz veriyor. Bu icraatların sonuncusu Manisa Yunusemre Belediyesi'nden geldi. Yunusemre Belediyesi'nin, kiracılarından Nisan ve Mayıs aylarında kira bedellerini yüzde 50 indirimli tahsil edeceği öğrenildi. Karar, Nisan ayı Meclis toplantısında oybirliği ile alındı. Toplantıda ayrıca pazaryeri esnafından Nisan ve Mayıs ayında işgaliye bedeli ücretinin alınmaması da kararlaştırıldı.

CÜNEYT HASÇELİK

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