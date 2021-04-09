Geleceğin Denizli’sini TOKİ insa ediyor

Denizli'de dar gelirli ve konutu olmayan vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak için yapımına başlanan 13 bin 544 konuttan 10 bin 901'ini son 19 yılda teslim eden TOKİ, yatırımlar kapsamında kente 2 hastane, 20 okul, 14 cami, 2 sosyal tesis, 1 sağlık ocağı, 29 ticaret merkezi ve 3 kamu hizmet binası inşa etti.

Merkezi Denizli'nin Bozkurt ve Çardak ilçeleri olan ve 8 Ağustos 2019'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıkların seferber edilmesiyle depremzedeler, yapılan yardımlar ve inşa edilen konutlarla devletin şefkatli elini hissetti. Evleri ağır hasar gören depremzedeler için TOKİ tarafından Bozkurt, Çardak ve Acıpayam'da yatay mimari anlayışla mahalle kültürünü yaşatan depreme dayanaklı yeni konutlar inşa edildi.

BİR YILDA TAMAMLANDI

Depremden sonra Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 150, Çardak ilçesinde 187, Acıpayam'da ise 440 konut yapıldı. Depremin ardından yapımına başlanan konutlar bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Yeni konutlar, bir yaşam alanı olarak planlanarak inşa edildi. İçerisinde iş yeri, cami, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları ve diğer sosyal donatılar yer alıyor.

ÇİVRİL MİLLET BAHÇESİ 14 NİSAN'DA İHALE EDİLECEK

DENİZLİ'DE yaşayan vatandaşların daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlamak için yapılacak Çivril Millet Bahçesi'nin ihalesi de 14 Nisan'da yapılacak. Millet kıraathanesiyle, yürüyüş parkurlarıyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla 77 bin 885 metrekarelik alana sahip olacak millet bahçesi, kısa sürede hizmete sunulacak.

SEBAHATTİN ALP