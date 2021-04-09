Haksız işten çıkarmaya ‘kod’ freni

Hükümet salgınla mücadele döneminde hem çalışanı hem işvereni koruma adımlarını sürdürürken, işten çıkarma yasağında önemli bir düzenlemeye gidildi. Haksız işten çıkarmaya karşı "kod" freni geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller" başlıklı K-29 kodlu bildirimlerin belirsizliklere neden olması nedeniyle işten çıkarma kodlarını değiştirdi. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlendi.

FESİH KISITININ İSTİSNASI

Hükümet, salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak için 16 Nisan 2020'den itibaren fesih kısıtı uygulamasını getirdi. İş Kanunu'nda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayıldı. Ahlak, iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri içeriyor. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemleri SGK'ya bildirimleri 29 nolu kod üzerinden yapılıyor. Farklı fesih nedenlerinin tamamının Kod- 29 ile bildiriminin belirsizliklere yol açtığına dikkat çekilen SGK genelgesinde "Mazeretsiz devamsızlık hali ile hırsızlık gibi farklı fesih sebeplerinin farklı bildirim kodları ile yapılması sağlanarak, olası sorunların önüne geçilecektir" denildi.



UYGULAMA DÖNEMİNDE 15 BİNE DÜSTÜ

İşten ayrılış nedeni 'Kod- 29' olarak belirtilen çalışan sayısı yıllara göre şöyle: 2018'de 233 bin 430 kişi 2019'da 194 bin 524 kişi 2020'de 176 bin 662 kişi Fesih kısıtından önceki dönemde aylık ortalama 17 bin çalışanın işten ayrılış nedeni 'Kod-29' olarak bildirilmiş iken, fesih kısıtından sonraki dönemde bu sayı aylık ortalama 15 bin kişiye düştü.



ISTE YENİ KODLAR VE ANLAMLARI

Kod 42: İş için gerekli vasıflarda, çalışan tarafından işverenin yanıltılması.

Kod 43: İşverenle ilgili yapılan asılsız ihbarlar.

Kod 44: Çalışanın işyerine sarhoş şekilde gelmesi.

Kod 45: İşverene, aile üyelerine veya çalışanlara sataşmak, işe uyuşturucu madde almış olarak gelmek veya işyerinde bu maddelerin kullanılması.

Kod 46: Hırsızlık ve meslek sırlarının deşifresi.

Kod 47: 7 günden fazla hapis cezası alanlar.

Kod 48: İşverenden izin almadan devamsızlık.

Kod 49: İşçinin yapmakla ödevli olduğu görevleri, kendisine defalarca hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

Kod 50: İşin güvenliğini tehlikeye atmak.



PROF. DR. HOBİKOGLU PPK ÜYELİGİNE SEÇİLDİ

MERKEZ Bankası, banka meclisi üyelerinden Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu'nun Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görev yapmak üzere seçildiğini duyurdu. Hobikoğlu'nun 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına katılacağı bildirildi.

Hazal ATEŞ