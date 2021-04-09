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Haberler Ekonomi Yenilenebilir enerjide dünyada 12. sıradayız

Yenilenebilir enerjide dünyada 12. sıradayız

Yenilenebilir enerjide dünyada 12. sıradayız

9.4.2021

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldiğini söyledi. Bayraktar, "Türkiye 2025-2026'da yıllık 15-16 milyar metreküplük kendi doğal gazını kullanabilecek" dedi.
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