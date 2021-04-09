Yenilenebilir enerjide dünyada 12. sıradayız

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjide dünyada 12'nci, Avrupa'da 5'inci sıraya yükseldiğini söyledi. Bayraktar, "Türkiye 2025-2026'da yıllık 15-16 milyar metreküplük kendi doğal gazını kullanabilecek" dedi.

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