128 milyar dolar nerede? kara propagandasını DSP'li Masum Türker çürüttü

Eski Ekonomi Bakanı DSP'li Masum Türker, katıldığı bir programda, önemli konularda net açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yurtdışında rezerv, emanet olarak bulunan tüm altınını, parasını Türkiye'ye getirdiğinin altını çizen Türker, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alanlara da net bir cevap vermiş oldu.

KAYBOLAN REZERV YOK!

Türkiye'nin kaybolan rezervi yok. Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var, bunu kimse söylemiyor. Bu yüzden de bir bakan biraz dış çevreler tarafından da hedef alındı…

TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDA EMANETTE PARASI YOK!

2018 cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmadan birkaç ay evvel en sonuncusu şubat ayının sonuna doğru, Türkiye'nin yurt dışında olan bütün altınları taşındı ülkeye. Ama bunu hükümet pazarlamadı. Hatırlıyor musun Trump sürekli papaz için konuşuyordu. Bizim Halk Bankası'nın genel müdür muavinini Amerika'da tutuklu tuttular. Onların nedeni o paraların taşındığını fark etmesiydi. Devletimizin yurt dışında emanette parası altını yok artık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurt dışına karşı dik duruşunu, gücünü buradan alıyor.

BU MİLLİ OLARAK ÖVÜNÜLECEK BİR DURUM

Devlete ait olan paraları Swap aracılığı ile Londra'ya taşıdılar. Londra'dan fiilen uçaklarla taşındı. Ben bunu takip etmişimdir ama bu milli övünülecek bir şey olduğu için bu operasyon tamamlandığı güne kadar ağzımı açmadım. Ondan sonra bazı toplantılarda söyledim Türkiye'nin bu parası geldi başarılıdır. Bu paraların geldiğini sonradan fark eden dış güçler Türkiye'de kendilerini mutemet adamı gördüklerini fırçalamıştır.