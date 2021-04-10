13.1 milyon emekliye bayram müjdesi

Hükümet, emeklilerin alım gücünü artırmak, refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor. Toplam 13.1 milyon emekliye 1000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi Mayıs'ın ilk haftası yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

BİR HAFTA ÖNCEDEN

Böylece Temmuz ayında hem zam hem de ikramiye alınmış olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerini bu tarihten bir hafta önce (6 Mayıs) hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de, 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağ-Kur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak.

HEM ZAM HEM İKRAMİYE

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl da ikramiye aynı tutarda olacak. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Önceki yıl iki güne yayılan ikramiye ödemeleri geçen yıl aynı gün gerçekleşmişti. Bu yıl ödeme şeklini SGK duyuracak. Geçen yıl emeklilere ödenen bayram ikramiyesi tutarı da 22 milyar lirayı geçti. Emeklilere 20 Temmuz'da kutlanacak Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihinde yatırılması bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında aylıklarını da zamlı alaca. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor. Ödemelerin yattığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabiliyor. Yılda 2 ikramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanabilecek. Dul ve yetimler ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacak. Hem eş hem çocuk ikramiye alabilecek.

YAKINLARI ALABİLECEK

Hem kocasından hem babasından veya annesinden ölüm aylığı alanların ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosyadan ödenecek. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, hak edildiği halde ödenemeyen bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.



NAKDİ ÜCRET DESTEGİ HESAPLARA YATTI

MART ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri de dün gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin dün banka hesapları üzerinden yapıldığını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin PTT aracılığıyla yatırılacağını duyurdu. Nakdi ücret desteğinde 2.5 milyon kişiye toplamda 9 milyar lira ödeme yapıldı. Sosyal Koruma Kalkanı paketi; sosyal güvenliğin, hizmetlerin ve yardımların birleştiği bir paket oldu. 6 milyon haneye 8 milyar destek sağlandı.

Hazal ATEŞ