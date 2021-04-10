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Haberler Ekonomi ADEM kadınlara iş umudu oldu

kadınlara iş umudu oldu

ADEM kadınlara iş umudu oldu

10.4.2021

AYDIN Efeler'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca desteklenen Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi kadınların umudu oldu. 4 farklı alanda verilen mesleki eğitimlerin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerden faydalanarak kendi işlerini kuran kadınlar aile bütçelerine katkı sağlayacak.
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