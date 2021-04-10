ADEM kadınlara iş umudu oldu

AYDIN Efeler'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca desteklenen Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi kadınların umudu oldu. 4 farklı alanda verilen mesleki eğitimlerin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerden faydalanarak kendi işlerini kuran kadınlar aile bütçelerine katkı sağlayacak.

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