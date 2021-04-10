  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Dört gün iş, üç gün tatil Japonların gündeminde

Dört gün iş, üç gün tatil Japonların gündeminde

Dört gün iş, üç gün tatil Japonların gündeminde

10.4.2021

JAPONYA ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için 4 gün çalışma, 3 gün tatil olacak bir modelin üzerinde duruyor. Çalışma günlerinin 4 güne inmesi ve tatil günlerinin de 3 güne çıkarılması ülkede tartışılıyor. Hükümet yetkilileri ekonomik hareketlilik ve halkı iç turizme yönlendirmede 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceği fikrinde. Hükümet bu değişikliği öneren tasarıyı bir ay içinde parlamentoya sunmayı planladıklarını belirtildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dört gün iş, üç gün tatil Japonların gündeminde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.