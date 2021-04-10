Dört gün iş, üç gün tatil Japonların gündeminde

JAPONYA ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için 4 gün çalışma, 3 gün tatil olacak bir modelin üzerinde duruyor. Çalışma günlerinin 4 güne inmesi ve tatil günlerinin de 3 güne çıkarılması ülkede tartışılıyor. Hükümet yetkilileri ekonomik hareketlilik ve halkı iç turizme yönlendirmede 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceği fikrinde. Hükümet bu değişikliği öneren tasarıyı bir ay içinde parlamentoya sunmayı planladıklarını belirtildi.

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