JAPONYA ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için 4 gün çalışma, 3 gün tatil olacak bir modelin üzerinde duruyor. Çalışma günlerinin 4 güne inmesi ve tatil günlerinin de 3 güne çıkarılması ülkede tartışılıyor. Hükümet yetkilileri ekonomik hareketlilik ve halkı iç turizme yönlendirmede 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceği fikrinde. Hükümet bu değişikliği öneren tasarıyı bir ay içinde parlamentoya sunmayı planladıklarını belirtildi.
Dört gün iş, üç gün tatil Japonların gündeminde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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