MERKEZ Bankası Nisan ayı beklenti anketi yayınlandı. TÜFE beklentisi yüzde 13.12 oldu. Yıl sonu dolar kuru beklentisi önceki anket döneminde 7.95 TL iken, 8.57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8.20 TL iken, bu anket döneminde 8.78 TL oldu. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 4.4 iken, yüzde 4.3 oldu. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 4.2 gerçekleşti.
Merkez’in beklenti anketi yayınlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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