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Haberler Ekonomi Türkiye genelinde başvuruya açıldı: 65 yaş üstüne adrese teslim edilecek

Türkiye genelinde başvuruya açıldı: 65 yaş üstüne adrese teslim edilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, ve 'un ardından tüm Türkiye'de başvuruya açıldığını açıkladı. Yapılan başvuru sonrası personeli şifreyi vatandaşa adresinde teslim ediyor.

Türkiye genelinde başvuruya açıldı: 65 yaş üstüne adrese teslim edilecek
AA

10.04.2021, 09:31

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde başlatılan uygulamayla 65 yaş üzeri vatandaşların e-Devlet şifresi için PTT şubelerine gitmeden başvurularını kolayca e-Devlet'ten yapabildiklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabildiklerini söyledi.

e-Devlet Kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların, uygulama kapsamında "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini istediklerini dile getiren Koç, söz konusu hizmetin ilk olarak 17 Kasım 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlatıldığını hatırlattı.

Koç, yoğun talep gören hizmetin daha sonra Keçiören ilçesinde verildiğini, ilerleyen zamanda Ankara geneline yayıldığını ve bu yılın şubat ayı itibarıyla da İstanbul'da verilmeye başlandığını anlattı.

"65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti, nisan ayı itibarıyla tüm Türkiye'de başvuruya açıldı" bilgisini veren Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ'ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini dile getirdi.

Koç, vatandaşların şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı ana sayfasında aktivasyon için istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini belirterek, "Şifre teslimleri, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması gerçekleştirildikten sonra yapılıyor." dedi.

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