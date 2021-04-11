45 ülkeye 128 milyon liralık domates sattık

TÜRKİYE'DEN ocak-mart döneminde 45 ülkeye 128 milyon 909 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yılın ocak-mart döneminde 156 bin 682 ton domates ihracatı karşılığında 126 milyon 54 bin dolar elde edilirken bu yılın aynı döneminde 45 ülkeye 128 milyon 909 bin dolarlık 167 bin 642 ton domates satıldı. En çok domates ihracatı yapılan ülkelerin başında geçen yıl olduğu gibi yine Rusya geldi. Türkiye, Rusya'ya bu yılın ilk çeyreğinde 37 milyon 484 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi. Rusya'yı 21 milyon 532 bin dolarla Romanya ve 11 milyon 84 bin dolarla Polonya izledi. Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği Başkanı (SERA-BİR) ve GAP Seracılar Derneği Başkanı Müslüm Yanmaz, "Üretici geçen yıla oranla daha az hastalık ve zararlıyla karşılaştı. Bu sayede rekolte geçen yıla oranla daha yüksek gerçekleşti" dedi.

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