Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı?

Ramazan ve Kurban Bayramlarında emeklilere verilen 1.000 TL tutarındaki ikramiyeler ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ve Kurban Bayramı ödemelerinin verileceği tarihi açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ZAM SİNYALİ GELDİ!

Başkan Erdoğan: "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan'daki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz." dedi.

2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?



Emeklilere her yıl ödenen bayram ikramiyesi bu yılda Ramazan ve Kurban Bayramı tarihlerinde ödenecek. İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyor. Bu yıl enflasyon oranında emekli bayram ikramiyelerine zam yapılması ve tutarın 1.083 TL olarak hesaplara yatması ise beklentiler arasında.

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