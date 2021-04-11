Mahkeme İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan 3+1 oda sayısına sahip daire için satış kararı verdi. Dairenin konum itibari ile Uğur Mumcu Parkı'na 170 metre, Karabağlar Hatice Hanım İlkokulu'na 210 metre, Yeşillik Caddesi'ne 280 metre mesafede bulunduğu ilanda belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Dairenin satış tarihi olarak 05.07.2021 11:00 belirlendi.
İzmir Karabağlar'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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