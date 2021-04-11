Merko, Frigo Pak Gıda’nın yüzde 25’ini satın aldı

SALÇA pazarının önde gelen firmalarından Merko, 8.5 milyon dolara Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'lik kısmını satın aldı. Bu satın almayla şirket, Frigo Pak Gıda'nın konserve ve dondurulmuş meye-sebze, gazlı içecekler ve meyve suyu üretim gücü ile altyapısını da bünyesine kattı.

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