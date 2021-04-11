Sultanhisar çileği coğrafi işaret aldı

Türkiye'nin ikinci büyük çilek üreticisi konumunda olan Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde üretilen çilek için coğrafi işaret tescili alındı. AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, coğrafi işaret ile çileğin koruma altına alındığını söyledi. Savaş, "Bereketli topraklarımızın lezzetli ürünü Sultanhisar çileğimiz de coğrafi işaret aldı. İncir, kestane, çilek gibi her biri özel tada sahip olan ürünlerimizi tüm dünyaya tanıtarak Aydın için katma değer üretmeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üreticilerimiz, ilçemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ