TSI Seats AnadoluJet’e ilk teslimatını gerçekleştirdi

TÜRK uçak koltuk üreticisi "TSI Seats", Türk Hava Yolları (THY) markası AnadoluJet'e ilk teslimatlarını yaptı. AnadoluJet'in filosuna kattığı 17 "Boeing 737- 800" tipi uçak için yapılan anlaşma neticesinde TSI Uçak Koltuk Üretim A.Ş. tarafından üretilen, yerli ve milli "Elesa S" model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak. TSI Seats'in tasarladığı modelde ekonomi sınıfı koltuklar hafiflikleri ile öne çıkıyor. Halihazırda 5 uçak için koltuk teslimi gerçekleştirilirken, kalan teslimatların yılın ikinci çeyreğinin başında tamamlanması planlanıyor. THY ve Kibar Holding'in ortak iştiraki olan TSI, 2020'de başta "Airbus A321" ve "Boeing B787" projeleri olmak üzere 23 uçak için koltuk teslimi de gerçekleştirmişti.

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