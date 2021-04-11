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Haberler Ekonomi Türk ürünleri Bağdat Fuarı’nda ilgi gördü

Türk ürünleri Fuarı’nda ilgi gördü

Türk ürünleri Bağdat Fuarı’nda ilgi gördü

11.4.2021

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı'na aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 13 ülkeden 58 şirket katıldı. Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katılarak, fuar alanını gezdi. Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin söz konusu fuarda uzun aradan sonra temsil edildiğini belirterek, "Türk ürünlerinin Irak'ta iyi bir namı ve şöhreti var. Bunu, savunma alanında da göstermek istiyoruz. Irak Savunma Bakanı da Makina Kimya Endüstrisi'nin sergisini ziyaret ederek büyük ilgi gösterdi" dedi.

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