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Haberler Ekonomi Aydın'da kayınbiraderinin köpeğini vuran kişi gözaltına alındı

'da kayınbiraderinin köpeğini vuran kişi gözaltına alındı

'da köpeğinin kayınbiraderi tarafından dövüştürülerek öldürüldüğünü öne süren kişi dehşet saçtı. Evindeki av tüfeğiyle kayınbiraderinin hamile köpeğini başından vurarak öldüren kişi gözaltına alındı

Aydın'da kayınbiraderinin köpeğini vuran kişi gözaltına alındı

13.04.2021, 06:50

Alınan bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan M.A, köpeğinin kayınbiraderi Hüseyin T'nin köpeği tarafından dövüşerek öldürüldüğünü öne sürdü.

M.A, evindeki av tüfeğiyle kayınbiraderinin hamile köpeğini başından vurarak öldürdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, M.A'yı gözaltına aldı.

Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Hüseyin T, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köpeğini boğan başka köpeklerdi, ona durumu anlattım köpeğimi yatarken gösterdim. Cebinden bıçak çıkarmaya çalıştı. Arkamızdan gelen köpeği ise evden getirdiği tüfekle vurdu. O anda biz dışarı çıksak bizi de vuracaktı." ifadelerini kullandı.

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