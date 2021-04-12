Beykent Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Beykent Üniversitesi 12 öğretim üyesi alımı yapacak. Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 12 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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