Davulcunun umudu sahur bahşişlerinde

İzmir'de yaklaşık 450 davulcu için 11 Ayın Sultanı Ramazan'ın bu yıl çok daha anlamlı olduğunu belirten müzisyen Bülent Orakçı, "Hem bu güzel geleneğimizi yaşatacağımız hem de uzun bir aranın ardından yeniden çalışma imkanı bulacağımız için heyecanlıyız. Kazandığımız bahşişler, tenceremize aş, çocuklarımıza bayramlık olacak" dedi. Korona virüs salgını ile mücadelenin olmazsa olmazlarından sosyal mesafe ve maske konusunda oldukça titiz olduklarını belirten Orakçı, "Bizler sahur ve iftar vakitlerinde sanatımızı icra ederken zaten sosyal mesafe kuralına riayet ediyoruz. Vatandaşlar sağolsun, bahşişlerimizi de balkonlardan atıyor. Hiçbir şekilde kimsenin sağlığını riske atmıyoruz" diye konuştu

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