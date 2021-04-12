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Haberler Ekonomi Son dakika: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Son dakika haberi..., şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı ise şubatta bir önceki yıla göre 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti.

Son dakika: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı
DHA

12.04.2021, 10:15

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik Şubat'ta aylık bazda 0.7 puanlık artış ile yüzde 13.4'e yükselirken, aynı dönemde istihdam oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 43.4 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde işsizler 250 bin kişi artışla 4 milyon 236 bin kişiye yükseldi.

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