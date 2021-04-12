Son dakika: Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsizlik Şubat'ta aylık bazda 0.7 puanlık artış ile yüzde 13.4'e yükselirken, aynı dönemde istihdam oranı 0.1 puanlık azalış ile yüzde 43.4 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde işsizler 250 bin kişi artışla 4 milyon 236 bin kişiye yükseldi.