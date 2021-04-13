104 amiral olayı ABD’nin sahte bayrak operasyonu

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Derin ABD kendini kurnazca gizlemeye çalışarak, CHP OMURGASI ÜZERİNE KURGULANAN

Millet İttifakı'na taktik, ETKİ AJANLARINA SUFLELER VEREREK TÜRKİ-

YE'DE KONTROLLÜ KAOS (DARBE)

MEKANİĞİNİ ÇALIŞTIRIYOR.

Derin ABD'nin gizli ve açık işlettiği mekaniğin arka planına bakalım. 'False Flag' (yanıltma harekatı veya sahte bayrak operasyonları) istihbarat örgütlerinin halkı kışkırtmak ya da yönlendirmek amaçlı kendi yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstererek kamuyu aldatmak için tasarladıkları operasyonlardır.

Sahte bayrak operasyonları, savaş veya barış zamanında da özellikle istihbarat servisleri ve gizli mahfillerin sık başvurulan bir yöntemdir. Sahte bayrak teriminin kökeni korsanlara dayanır. Denizlerde korsanların cirit attığı dönemlerde ticari gemilerin menziline girebilmek için müttefik devletlerin bayrağını çeken korsanlar yeteri kadar yaklaştıktan sonra siyah arka-plan üzerine beyaz kurukafalı bayraklarını göndere çekip saldırmaya başlarlardı.

Günümüzde sahte bayrak terimi fazla bilinmese de tarihte defalarca tekerrür etmiş bir stratejidir. Bu taktik, devletin düşmanlarına yapılabilen finansal gasp, askeri harekat veya halktan ciddi muhalefet görebilecek herhangi bir politikaya destek sağlamak için de kullanılmaktadır.



BÜYÜKELÇİLİĞİN MESAJI

Hatırlayalım. 24 Temmuz 2020 tarihinde ABD'nin bağımsızlık günü kutlamaları içinde ABD Ankara Büyükelçiliği'nden bir MONTRÖ tweeti atıldı ve "Karadeniz'in tüm milletlere açık ve serbest olması umuduyla" denildi. Montrö tartışması yapılmazken, yani ortada fol yok yumurta yokken ABD ne yapmak istiyordu?

Bugün, 104 emekli amiralin bildirisi ile tartışılan Montrö meselesi ile ABD Ankara Büyükelçiliği'nin 24 Temmuz tweeti arasında çok yakın bir ilişki vardı.



OLAY ABD'NİN OPERASYONU

104 amiral darbe imalı bildiri yayınladı. Ana muhalefet partisi CHP, anında destek koydu. Bu eylemin arkasında Derin ABD'nin olduğu gözleniyordu, konuşulmaya başlanınca, ABD artı CHP algısını kırmak üzere CHP yöneticileri, 'İmzacılar içinde ABD'yi sevmeyen Avrasyacı amiraller de var. FETÖ darbesinden yatmış isimler var. Bunlar FETÖ'ye düşman, nasıl olur da ABD'ye hizmet ederler' savunmasına geçtiler. Derin ABD, Avrasyacı amiraller ve FETÖ düşmanı amiralleri imzacılar içine yerleştirerek, SAHTE BAYRAK, CIA operasyonuyla kendini gizlemişti. Çünkü Derin ABD, darbe imalı bildiri ile, Montrö tartışması açmayı, Türk Ordusu'nu karıştırmayı, kontrollü kaos yaratarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmayı hedeflemişti. İmzacıların yarattığı iklim, Derin ABD'nin planlarına uygundu.

İçlerinde Avrasyacı amiraller bulunması, ABD'yi gizlendiği yerde kurtarmaz.



ROBOT RESİM GÖSTERİYOR

ABD, büyük Türkiye yürüşünden rahatsız. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türk Devlet Aklı'nın Irak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan jeopolitik hamlelerinden sarsıldı. Kuzey Suriye'de ABD-İsrail koridoru kurma planı paçavraya çevrildi. Uydu PKK kantonu kurmakta zorlanıyor. Bu nedenle, ABD Başkanı Biden, adaylığı sırasında asla unutmamamız gereken, beyinlerinin arkasını gösteren bir açıklama yaptı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı muhalefeti destekleyerek devireceğiz." Gelen mesajlar, Derin ABD'nin ETKİ AJANLARININ yaptıklarına bakınca, sinsi yüzünü gösterdiğine tanık oluyoruz. Açık ve gizli ekonomik ambargolar, F-35'lerı vermeme, S-400'lere karşı tavır, etki altında tuttuğu Avrupa Birliği ülke yönetimleri ve organlarının, kontrollü kaos sağlamak üzere medyalarını ve etki ajanlarını kullanma.

Gölge CIA Rand Strateji ile Türk Ordusu'nu karıştırma, kışkırtma tezgahları kuruyor.

CHP omurgası üzerine kurguladıkları Millet İttifakı'na nefes ve sufleler veriyorlar.

Gözünü ABD'den ayırmayan Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosu verilen suflelere uygun hamleler yapıyor. Ağababaları Derin ABD-CIA olan Kandil cellatlarının yönettiği PKK'nın siyasi kolu HDP üzerinden huzuru bozma tezgahları kuruyorlar. ABD'nin beyin kadrosu CFR'nin Türkiye'deki uzantılarını potaya sokuyorlar. Rockfeller, Bill Gates, Soros fonlarını kullanarak kontrollü kaos tezgahları çalıştırıyorlar. İşte bu derin planlar doğrultusunda, 104 amiral işi de bir operasyon olarak gözleniyor...

Derin ABD-CIA, güya kendilerini gizleyen sahte bayrak operasyonu ile 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin hazırlanmasını sağlamışlardır.

SONUÇ:

Derin ABD, 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi marifetiyle, MONTRÖ'YÜ TARTIŞMAYI kurnazca başlatmışlardır.