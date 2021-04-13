Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.