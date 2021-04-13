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Haberler Ekonomi Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

2 Öğretim Üyesi alacak

2 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi 26 Nisan olarak belirtildi.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak

13.04.2021, 10:08

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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