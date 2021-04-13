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Haberler Ekonomi Çilek hasadı başladı üretici fiyattan memnun

Çilek hasadı başladı üretici fiyattan memnun

Çilek hasadı başladı üretici fiyattan memnun

13.4.2021

AYDIN İncirliova'da 600 dekar alana ekilen çileğin hasadı başladı. Bir kısmı ihracata giden bir kısmı da iç piyasaya kilosu 9 ila 11 liradan satılan çileğin üreticileri, sezondan memnun olduklarını söyledi. 45 üreticinin 600 dekar alanda örtü altı olarak ürettiği çileklerin bir kısmı, ihraç edilmek üzere Sultanhisar'ın Atça mahallesindeki işletmelere götürülüyor. Burada kasalanan, paketlenen çilekler, Romanya, Rusya ve Ukrayna dahil birçok ülkeye ihracata giderken, bir kısmı ise iç piyasada alıcı buluyor.

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