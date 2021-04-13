EGİAD sürdürülebilirlik rotasıyla koştu

İŞ dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde hareket eden Ege Genç iş İnsanları Derneği (EGİAD), bu kez 'Sürdürülebilirlik' temasıyla İzmir Maratonu'nda koştu. Bin 250 sporcunun yanında EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ve yönetim kurulunun da katıldığı koşuda, "Sürdürebilir bir dünya için koşuyoruz" teması vurgulandı.

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