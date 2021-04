Fahiş fiyatla mal satan firmaya ceza kesilecek

Bugün başlayan Ramazan ayında korona virüsü salgınını önlemeye yönelik denetimler artarak sürdürülecek.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın, 81 il valiliğine gönderdiği Ramazan Ayı Tedbirleri:

● Vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek. Salgının yayılımında ev içi bulaşma oranının yüksekliği hususu göz önünde bulundurularak, vatandaşların iftar veya sahurlarda misafir kabul etmemeleri konusunda farkındalıklarını artıracak duyurulara önem verilecek.



PİDEYE SAAT KISITLAMASI

● İftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyruklarının önlenmesi amacıyla, fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek.

İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

● Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

● İftar vakitlerinin öncesinde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.



SAYIYLA MÜŞTERİ ALINACAK

● Başta market ve pazar yerleri olmak üzere kalabalık alanlarda fiziki mesafe koşullarının korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacak. Bu kapsamda önceki genelgelerde belirtildiği üzere her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesine ve denetimlerin buna göre gerçekleştirilmesine devam edilecek.

● Ramazan ayını fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler sıklaştırılacak ve aykırı durumlarla karşılaşılması halinde gerekli adli/ idari işlemler ivedilikle yapılacak.



ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLARA DESTEK

● İçinde barındırdığı şefkat ve merhamet duygularıyla sosyal sorumluluk ayı da olan Ramazan'da vali ve kaymakamlarca ilgili kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanacak. Başta öksüz/yetim çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara her türlü desteğin verilmesi hususunda gayret gösterilecek.

Salgının yayılım hızının kontrol altında tutulması ve kurallara toplumun tüm kesimlerinin eksiksiz uyması amacıyla geniş katılımlı, planlı ve kesintisiz şekilde denetim faaliyetleri sürdürülecek. Her il ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları gerekli kararları hızla alacak.

FATMA GÖKSU/ANKARA