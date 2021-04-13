Folkart, en itibarlı markalar arasında

FOLKART, Türkiye İtibar Akademisi tarafından, Yıldız Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde yapılan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda ülkemizin en itibarlı markaları arasında gösterildi. Folkart Başkanı Mesut Sancak, "Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında yer almak, bize verilen bir onur nişanıdır. Bize duyulan güvene layık olmak için çalışacağız. Bize yüklenen bu sorumlulukla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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