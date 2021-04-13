  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Folkart, en itibarlı markalar arasında

, en itibarlı markalar arasında

Folkart, en itibarlı markalar arasında

13.4.2021

FOLKART, Türkiye İtibar Akademisi tarafından, Yıldız Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde yapılan Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda ülkemizin en itibarlı markaları arasında gösterildi. Folkart Başkanı Mesut Sancak, "Türkiye'nin en itibarlı markaları arasında yer almak, bize verilen bir onur nişanıdır. Bize duyulan güvene layık olmak için çalışacağız. Bize yüklenen bu sorumlulukla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Folkart, en itibarlı markalar arasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.