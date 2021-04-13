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Haberler Ekonomi Lucien Arkas’a 2. kez İtalya Liyakat Nişanı

Lucien Arkas’a 2. kez İtalya Liyakat Nişanı

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas, Türkİtalyan ilişkilerine yaptığı katkı ve hizmetler nedeniyle İtalya devleti tarafından ikinci kez liyakat nişanına layık görüldü.

Lucien Arkas’a 2. kez İtalya Liyakat Nişanı

13.4.2021

'BÜYÜK ONUR DUYDUM'
2007'DE sınırlı sayıda verilen en yüksek onur sınıfı ödülü İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı'na (Ordine al Merito della Repubblica Italiana) layık görülen Arkas, 14 yıl sonra Şövalyelik'ten daha yüksek bir mertebe olan Subaylık mertebesindeki liyakat nişanı (Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana) ile onurlandırıldı. PANDEMİ kurallarına uygun şekilde aile ve yakın dostlarının sınırlı katılımıyla gerçekleştirilen törene İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio ve eşi Michelle Moubarak, Lucien Arkas ve nişanlısı Merve Sakallı ile çocukları; Bernard Arkas ve Funda Arkas, Diane Arkas Göçmez ve Onur Göçmez, Claire Arkas ve Denis Filidis, Gisele Arkas, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Zeliha Toprak ve aile dostları katıldı. İtalya İzmir Konsolosu, "Şövalye Lucien Arkas'a Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından verilen Subaylık mertebesindeki İtalya Cumhuriyeti Liyakat nişanını takdim etmekten büyük onur duyuyorum" dedi.

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