Rus turistler Bodrum’a geldi

MİLAS-BODRUM Havalimanı, sezonun ilk turist kafilesini Rusya'dan düzenlenen seferle karşıladı. 212 Rus turist, tatil için Bodrum'a geldi. TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, dış hat uçuşlarında geçen yıla göre artış beklediklerini söyledi. Moskova'dan 212 yolcu ile havalanan Azur Havayolları'na ait yolcu uçağı, Milas - Bodrum Havalimanı'na indi. Havalimanının ilk yurtdışı seferini yapan uçak, itfaiye ekibinin su takı gösterisiyle karşılandı. Rus turist kafilesi, tatil yapacakları Bodrum'daki otellere yerleşti.

VOLKAN YILDIZ