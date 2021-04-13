  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Rus turistler Bodrum’a geldi

Rus turistler Bodrum’a geldi

Rus turistler Bodrum’a geldi

13.4.2021

MİLAS-BODRUM Havalimanı, sezonun ilk turist kafilesini Rusya'dan düzenlenen seferle karşıladı. 212 Rus turist, tatil için Bodrum'a geldi. TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu, dış hat uçuşlarında geçen yıla göre artış beklediklerini söyledi. Moskova'dan 212 yolcu ile havalanan Azur Havayolları'na ait yolcu uçağı, Milas - Bodrum Havalimanı'na indi. Havalimanının ilk yurtdışı seferini yapan uçak, itfaiye ekibinin su takı gösterisiyle karşılandı. Rus turist kafilesi, tatil yapacakları Bodrum'daki otellere yerleşti.

VOLKAN YILDIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rus turistler Bodrum’a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.